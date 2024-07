Rollstuhlrugby ist nichts für Weicheier

Die Geräusche lassen einen anfangs jedes Mal zusammenzucken. Ein scharfes Klacken, wie der Schlag eines Hammers auf Metall. Wenn beim Rollstuhl-Rugby zwei gegnerische Spieler aufeinandertreffen, geht es mitunter schon ordentlich zur Sache. Vorne ist als verlängerte Fußstütze der „Pumper“ montiert, den man sich als eine Art Greifer vorstellen kann. So in die Zange genommen, ist der Gegner erst einmal außer Gefechte gesetzt. In Illerrieden, der Heimat der „Donauhaie“, traten am Wochenende fünf Mannschaften der Low-Point-Klasse gegeneinander an, deren Mitwirkende also mit eher stärkeren Einschränkungen fertig werden müssen. Der Intensität der Zweikämpfe tat dies keinen Abbruch.

