Sturz mit Pedelec: 66-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 66-jähriger Pedelecfahrer stürzt in Illerrieden von seinem Rad. Er muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 66-Jähriger ist mit seinem Pedelec in Illerrieden gestürzt. Laut Polizeibericht war der Mann gegen Sonntagmittag in der Straße Zum Weißenberg unterwegs. Dort geriet er gegen einen Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Rad und fiel zu Boden. Der 66-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. (AZ)