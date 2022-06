Unfall in Illerrieden: Auto überschlägt sich, Fahrer und Beifahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Illerrieden überschlägt sich ein Auto. Mehrere Personen werden verletzt.

In Illerrieden hat sich gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr das Unfallauto aus der Richtung Oberkirchberg nach Illerrieden. Der 20-jährige Fahrer war vermutlich zu schnell unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Straße ab. Nachdem sein BMW eine Böschung hinabgerutscht war, stieß er nach Angaben der Polizei mit einem Gulli zusammen. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Erliegen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein 46-jähriger Beifahrer leicht verletzt, konnten aber selbst aus dem Auto aussteigen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Nach Auskunft der Feuerwehr Illerrieden hat ein E-Call den Alarm ausgelöst und die Einsatzkräfte herbeigerufen. Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe musste auch ein Weg abgestreut werden. Die Straßenmeisterei rückte an, weil die Gefahr versickernder Stoffe bestand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige. (AZ)