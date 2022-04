Lkw mit verbotenem russischem Symbol bei Illertissen aufgehalten

Mit der angebrachten Symbolik unterstützte der Lkw-Fahrer russische Kriegshandlungen. In Deutschland kann das mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden.

Ein 47-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montagabend durch verbotene Symbole an seinem Lkw aufgefallen. Nach Angaben der Grenzpolizei Lindau entdeckten Schleierfahnder das geparkte Fahrzeug auf einem Autobahnrastplatz nahe Illertissen. Die angebrachten Symbole an den Türen billigten die russischen Kriegshandlungen. In Deutschland erfüllt das den Tatbestand "Billigung von Straftaten".

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen musste der Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2500 Euro hinterlegen. Die Polizeibeamten forderten ihn auf, die Beklebung zu entfernen. Nach Angaben der Polizei ist die Verbreitung entsprechender Symbolik in Deutschland verboten und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. (AZ)