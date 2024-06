Illertissen

18:45 Uhr

Alles bereit zum Probelauf mit Kostüm fürs Kinderfest

Plus Helga Sonntag, Andrea Zelmer und Gerlinde Ott tauchen für den historischen Umzug durch Illertissen in die Historie ein. Das birgt Überraschungen.

Von Regina Langhans

Das Historische Kinderfest in Illertissen wirft lange Schatten voraus – schließlich sind pompöse Biedermeierkleider mit zugehörigen Hüten oder Gewänder der Burgfräulein samt Feenhut schon beeindruckende Erscheinungsbilder. Helga Sonntag hat sich mit Elan und der Kinderfesterfahrung einer ehemaligen Grundschullehrerin in den Kostümfundus der Bischof Ulrich-Schule gestürzt. Dabei unterstützen sie Helferinnen wie Andrea Zelmer oder Gerlinde Ott.

Davon profitieren die Kinder, das Kollegium und die Veranstaltung selbst, indem hinterher Kostüme und Abläufe dokumentiert werden sollen für künftige Kinderfeste dieser Größenordnung. Bisher haben die Klassenlehrerinnen und -lehrer die für ihre Jahrgänge in Frage kommenden Kostüme mit den Kindern selbst anprobiert und von fachkundigen Eltern in Fasson bringen lassen. Mütter mit Schneiderkenntnissen waren da begehrt oder handwerklich talentierte Väter, um Gerätschaften der Handwerker und Bauern zu warten oder ergänzen. Etliche Kostüme stammen noch aus dem Atelier von Ursula Kreis, Kostümschneiderin der Schwabenbühne, die auch für das Historische Kinderfest genäht hat und bei den Anproben dabei war. So oder so, ohne die Unterstützung von Freiwilligen gebe es kein Kinderfest, betont Helga Sonntag, Die Mithilfe sei auch heuer Voraussetzung gewesen, damit die historische Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, weiß die ehemalige Lehrerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen