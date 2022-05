3500 Haushalte von Stromausfall im Raum Illertissen betroffen

Tausende Haushalte waren im Raum Illertissen kurzzeitig ohne Strom. In manchen Häusern fehlt der Saft immer noch. Die Ursache ist unklar.

Im Raum Illertissen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Wie ein Sprecher der Lechwerke (LEW) auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren in der Spitze rund 3500 Haushalte betroffen.

Die Störung demnach um 16.25 Uhr auf. Ohne Strom waren Haushalte in Illertissen, Altenstadt und Kellmünz. Gegen 16.35 Uhr seien bereits die meisten Haushalte wieder versorgt gewesen, heißt es. In einigen Hundert Haushalten in Untereichen, Herrenstetten und Jedesheim ging bis 17.25 Uhr kein Licht, weil der Saft fehlte. Bis auf einige Haushalte seien aktuell (Stand 17.50 Uhr) wieder alle mit versorgt, so der LEW-Sprecher. Wie es zur Störung kam, ist derzeit noch unklar.

Mehrere Stromausfälle kürzlich auch in Neu-Ulm und Senden

Vergangene Woche war es in den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Pfuhl zu einem Stromausfall gekommen. 1500 Haushalte waren hier betroffen. Auch in der Neu-Ulmer Innenstadt war erst kürzlich der Saft weg. Wenige Tage zuvor war auch in Senden und den Stadtteilen Witzighausen und Wullenstetten der Strom ausgefallen. Hier waren rund 1000 Haushalte betroffen. (krom)

Lesen Sie dazu auch