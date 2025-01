An Stelle des ehemaligen Kindergartens sollen 23 Seniorenwohnungen treten

Unter dem Motto „Gemeinsam Lebensqualität gestalten“ wurde in Dietenheim vor Kurzem eine Reihe von Projekten vorgestellt. Sie wurden in mehr als zweijähriger ehrenamtlicher Arbeit in Bürger-Cafés und Workshops ausgearbeitet und großenteils bereits realisiert oder befinden sich in Planung. Nun kommt zu diesen bürgerschaftlichen Aktivitäten ein großes professionelles Projekt dazu, dessen Planung so gut wie abgeschlossen ist, das noch dieses Jahr in Bau geht und Ende 2027 fertig werden soll.

Wilhelm Schmid