Das Mariele gibt auf: Wie geht es weiter im Rathaus-Stüberl?

Plus Au verliert "sein Mariele", Pächterin Melanie Börsing gibt die Wirtschaft zum Ende des Jahres auf. Die Stadt Illertissen sucht nach neuen Wirten für das Rathaus-Stüberl.

Die Nachricht überraschte viele Menschen in Au und Umgebung, die "das Mariele" im Rathaus-Stüberl für den idyllischen Biergarten oder die Herzlichkeit der Wirtin schätzen. Melanie Börsing kann die Wirtschaft nicht weiter allein stemmen und zieht deswegen zum Ende des Jahres aus den Räumlichkeiten des Rathaus-Stüberls.

Tanja Schmidt ist bei der Stadt Illertissen für die Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen Immobilien zuständig. Sie zeigt sich sehr traurig über die Entscheidung von Melanie Börsing. "Das Restaurant läuft hervorragend und auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen hat immer gut funktioniert", sagt sie. Die Stadt ist der Wirtin mit der Kündigungsfrist entgegengekommen. Beide Parteien suchen nach möglichen Nachmieterinnen oder Nachmietern. Börsing wünscht sich, dass die neuen Pächter aus ihren Fehlern lernen. Sie denkt, dass das Gasthaus am besten von einem Team aus erfahrenen, gut vernetzten Gastronominnen und Gastronomen geführt werden sollte.