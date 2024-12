Roboter-Chaos auf gut Schwäbisch

Die Premiere beim Theaterverein Au in der voll besetzten Josef-Weikmann-Halle war erneut „beste Werbung in eigener Sache“ für die anstehenden Aufführungen des lustigen Dreiakters „Die Traumpaare von Illerau“. In die bewährte Laienspielgruppe fügten sich Neuzugang Steffen Layer („Bärli“ Helmut) und Rückkehrerin Edeltraud Holl („Mausi“ Brigitte) nahtlos in das achtköpfige Darstellerteam ein. „Bei der Stückauswahl haben wir auch darauf geachtet, dass für alle Akteure in etwa gleich viel Bühnenpräsenz vorgesehen ist“, erklärt Geli Konrad, die zu Recht überzeugt ist, die richtige Wahl getroffen zu haben. Seit 1976 steht sie - mit kurzen Pausen - stets aktiv auf der Bühne, diesmal führte sie Regie im Team mit Simon Hornung (Technik – Ton – Bühnenbild), Anja Mariano und Serena Hübler (Maske) sowie Ellen Heller (Souffleuse) die allesamt hinter und unter der Bühne tätig sind.

In Illerau taugen die Männer nicht viel

Zur Komödie: In der kleinen Ortschaft Illerau ist die Scheidungs- und Trennungsrate unter den Paaren sehr hoch. Oma Maria Obermaier (Christine Holl) und deren Tochter Claudia Obermaier (Uli Gehring) sind frustriert über ihre Männer Franz (Giovanni Mariano) und Rudi (Benjamin Hornung), die immer mehr Zeit im geliebten Sportheim verbringen und zu ihren lieblosen Eigenschaften auch noch schlampig und unaufmerksam sind. Auch die Enkelin Miriam (Carolin Coban) hat längst erkannt, dass die Männer in Illerau nicht viel taugen. Lediglich Pfarrer Stefan Weinfurtner (Johannes Pelz) imponiert der Jugendlichen, da der geistliche Computerfreak den Wettbewerb des Frauenbundes „Wer ist das Traumpaar von Illerau“ auf Facebook und Instagram begleitet.

Die Frauen von Illerau wünschen sich ein Wellness-Wochenende

Da die Obermaier-Frauen mit ihren ruppigen Ehemännern kaum Chancen auf den „Hauptpreis Wellness-Wochende“ sehen, kommt beim Internet-Shopping das Angebot einer chinesischen Firma „Best Friend Of My Life“ gerade recht. Hier werden Roboter angeboten, die nicht nur die ganze Hausarbeit erledigen und den Frauen alle Wünsche von den Augen ablesen, zudem ist auch noch deren Aussehen frei wählbar. Da sich die Männer ohnehin einen Urlaub auf Mallorca am Ballermann gönnen wollen, scheint der Plan gelingen zu können.

Und dann bricht das Chaos aus in Illerau

Doch die Männer wittern Unheil und hecken ihrerseits eine Finte aus. Dass dabei das Chaos ausbricht, schwäbische Befehle an die Roboter missverstanden werden und entsprechend umgesetzt werden, sorgt mehrfach für Szenenapplaus. Nach knapp drei Stunden ist das Siegerpaar mit den meisten Likes ermittelt. Nach einem lustigen Dreiakter setzt die Wahl des überraschten „Traumpaares geprägt von Harmonie, Liebe, Zusammenhalt und Fürsorglichkeit “ noch gewaltig einen drauf. Mehr wird nicht verraten . . .

Die letzten beiden Aufführungen gehen am Freitag, 3. Januar um 19.30 Uhr und am drauffolgenden Samstag um 18 Uhr über die Bühne. Trotz starker Nachfrage gibt es noch Tickets an der Abendkasse.