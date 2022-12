Illertissen-Au

12:00 Uhr

Theater in Au: Wenn das Landleben plötzlich hektisch wird

Plus Der Theaterverein Au spielt eine gefällige Komödie mit dem Titel "Kräuterschnaps und Fehlalarm". Zudem unterhält der örtliche Musikverein die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Von Roland Furthmair

Nach zweijähriger unfreiwilliger Pause gelang dem Theaterverein Au mit der Premierenaufführung "Kräuterschnaps und Fehlalarm" wahrlich ein absoluter Volltreffer in der gut besuchten Josef-Weikmann-Halle. Bei der lustigen Komödie in drei Akten gerät das beschauliche Leben eines ländlichen Hofes durch den Sicherheitswahn des Bauern Franz alias Benjamin Hornung in arge Schräglage. Denn mit Überwachungskameras, Tablet, Smartphone und Sprachassistent nerven die ständigen Fehlalarme die drei Generationen Hofbewohner sowie Feriengäste und den örtlichen Dorfpolizisten Bernhard Weiss alias Andreas Binder.

