Unbekannte schlagen Dachfenster der Grundschule in Au ein

Die Polizei vermutet, dass sich mehrere Personen unberechtigterweise auf dem Dach der Grundschule in Au aufgehalten und dort einen Schaden verursacht haben.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr hat eine Mitarbeiterin der Grundschule in Illertissen-Au festgestellt, dass ein Dachfenster beschädigt wurde. Laut Polizeibericht befindet sich das Fenster im Flur der Schule. Die Polizei geht davon aus, dass sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen Personen auf dem Dach der Schule aufgehalten und den Schaden verursacht haben.

Einen Einbruchsversuch schließt die Polizei Illertissen aus

Anhand der Spurenlage schließt die Polizei einen Einbruchsversuch aus. Die Dienststelle in Illertissen sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 07303/96510 anzurufen. (AZ)