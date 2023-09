Auge verloren und gehäutet: Kalb wird durch Hundeangriff schwer verletzt

Auf einer Weide bei Illertissen wird ein Kalb von einem offenbar nicht angeleinten Hund schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein offenbar nicht angeleinter Hund hat am Sonntag ein Kalb auf einer Weide bei Illertissen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde dem Tier unter anderem ein Auge ausgerissen. Es wurde auch teilweise gehäutet.

Die Polizei geht davon aus, dass der Angriff in der Zeit zwischen 9 und 14.30 Uhr auf der Weide an der Örtlichkeit "Jungviehweide" in der Nähe des Flugplatzes Illertissen erfolgte. Kratzspuren und das Verletzungsbild sollen laut Polizei eindeutig auf einen Hund hinweisen. Das Kalb überlebte den Angriff und wurde tierärztlich versorgt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)