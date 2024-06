Auto fährt auf A7 in die Böschung – und schafft es wieder auf die Fahrbahn

Ein Auto fährt am Samstagmorgen auf der A7 bei Illertissen in die Böschung, die Einsatzkräfte finden dort allerdings nur noch eine Fahrspur.

Es muss wohl ein Fahrzeug mit Allradantrieb gewesen sein, das mit einem kurzen "Ausflug ins Grüne" für Aufsehen sorgte: Am Samstagmorgen wurden gegen 6.30 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unfall auf der A7 kurz nach der Einfahrt Illertissen in Richtung Süden alarmiert. Dort angekommen, fanden die Einsatzkräfte nur noch eine Fahrspur, die von der Einfädelspur nach rechts in die Böschung hinunterführte.

Fahrer schaffte es auf A7 bei Illertissen wohl selbst wieder auf die Fahrbahn

Dem Anschein nach war es dem Fahrer nach dem Abkommen von der Straße aber gelungen, sein Fahrzeug in einem weiten Bogen wieder nach links auf das Ende der Einfahrspur hinauf auf die Autobahn zu lenken. Dort waren keine Spuren mehr zu sehen. Vermutlich hatten andere Verkehrsteilnehmer die Fahrt über die Böschung hinunter gesehen und daraufhin Alarm ausgelöst.

Nachdem keine weiteren Unfallspuren mehr zu sehen waren und das ganze Manöver wohl folgenlos geblieben war, konnten sämtliche Einsatzfahrzeuge die vermeintliche Unfallstelle wieder verlassen. Auch auf der weiteren Strecke bis zur Ausfahrt Altenstadt war nichts mehr festzustellen. (wis)