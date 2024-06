Auto geht in Illertissen in Flammen auf

Ein Auto ist am Freitagabend in Illertissen ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte nur noch ein Wrack löschen.

Eine böse Überraschung hat der Fahrer eines 5er-BMW am Freitagabend gegen 20 Uhr in Illertissen erlebt. Nachdem er sein Fahrzeug am Straßenrand nahe der Robert-Koch-Straße abgestellt hatte, begann dieses aus dem Motorraum zu rauchen und stand nach kurzer Zeit in Flammen. Der nach dem Notruf eintreffenden Feuerwehr Illertissen blieb nur noch, das Wrack zu löschen. Verletzt wurde niemand. Nach vorläufiger Schätzung der Polizei hatte das Auto vor dem Brand noch einen Wert von etwa 5000 Euro. Nun kommen zu diesem Schaden noch die Entsorgungskosten für Sondermüll dazu.