Auto gerät bei Illertissen durch Aquaplaning ins Schleudern

Wegen Überflutungsgefahr gilt auf der St 2018 derzeit Tempo 30. Eine Autofahrerin missachtete das Tempolimit mutmaßlich und verursachte am Morgen einen Unfall.

Durch Aquaplaning ist auf Höhe des "Tannenhärtle"-Hofes zwischen Illertissen und Obenhausen am Montagmorgen ein Auto ins Schleudern geraten und gegen ein stehendes Fahrzeug geprallt. Die 28-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Memmingen eingeliefert. Über den Grad der Verletzungen liegt der Polizei aktuell keine Information vor.

Fahrerin fuhr auf der St2018 Richtung Illertissen wohl zu schnell

Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin mit ihrem Volkswagen von Buch in Richtung Illertissen auf der St2018 unterwegs. Dabei missachtete sie mutmaßlich den "Geschwindigkeitstrichter", der zwei Tage zuvor wegen der Überflutungsgefahr eingerichtet worden war: In beiden Fahrtrichtungen wurde das Tempo zunächst auf 70, dann auf 50 und schließlich auf 30 km/h beschränkt. In der Tempo-30-Zone kam das Auto durch Aquaplaning ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte den Schleudervorgang und brachte sein Fahrzeug am Straßenrand zum Stehen. Weiteres Ausweichen war für ihn nicht möglich, weil die Überflutung der benachbarten Wiese bis an den Straßenrand heranreichte. Der schleudernde Volkswagen prallte auf den Mercedes und wurde von dem stehenden Fahrzeug in die angrenzende, überflutete Wiese gestoßen.

Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich

Die Polizei schätzt den Sachschaden am Mercedes auf 15.000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin stelle einen Totalschaden in noch unbekannter Höhe dar. Auf sie kommt laut Polizei ein Verfahren zu, bei dem die Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung eine bedeutende Rolle spielen wird. (wis)