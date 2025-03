Autofahrer sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei in Illertissen am Montagabend kurz vor 22 Uhr ein Auto gestoppt. Der 28-jährige Mann am Steuer zeigte offenbar drogentypische Auffälligkeiten, ein daraufhin durchgeführter Schnelltest sei positiv verlaufen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde eine Blutentnahme angeordnet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Vorbehaltlich der noch ausstehenden labortechnischen Untersuchung der Blutprobe drohten dem 28-Jährigen in der Folge ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot. (AZ)

