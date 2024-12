Bauzäune fallen auf Arbeiter und stoßen ihn zwei Meter in die Tiefe

Beim Verladen mehrerer Bauzäune auf einen Lkw ist ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Der Polizei Illertissen zufolge lud der 58-jährige die Bauzäune zusammen mit einem Arbeitskollegen auf die Ladefläche eines Lkw. Als er anschließend von der Ladefläche heruntersteigen wollte, fielen die gestapelten Bauzäune um und erfassten ihn.

Arbeiter bei Betriebsunfall in Illertissen schwer verletzt

Der Mann stürzte in der Folge fast zwei Meter in die Tiefe. Seine Arbeitskollegen kamen dem 58-Jährigen sofort zu Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Verletzte kam mit schweren Verletzungen am Oberkörper in eine Fachklinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen. (AZ)