Das Werk von R-Pharm Germany in Illertissen soll verkauft werden, im ersten Quartal 2025 soll es Neuigkeiten dazu geben: So äußerte sich das Unternehmen im vergangenen Herbst. Und nun? In der Belegschaft herrscht weiter Ungewissheit, die Geschäftsführung ließ eine Anfrage unserer Redaktion bislang unbeantwortet. Die veränderte politische Lage bietet Anlass für Spekulationen.

