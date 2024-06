Illertissen-Betlinshausen

vor 35 Min.

Bürgerideen sollen Teil der Dorfmitte von Betlinshausen werden

Die St.-Johannes-Straße in Betlinshausen soll saniert werden und einen Gehsteig erhalten, auf dem Bolzplatz soll die neue Dorfmitte gestaltet werden.

Plus Wünsche aus dem Ort werden Teil der Pläne – soweit es das Budget zulässt. Die Birken, um die Naturschützer kämpften, sollen weg. Worauf Illertissen hoffen muss.

Von Sebastian Mayr

Zusätzliche Spielgeräte, ein Bühnenausgang am Vereinsheim, Tischtennisplatten und ein kleiner Kiosk: Aus der Betlinshauser Bürgerschaft kamen zahlreiche Vorschläge, wie die Pläne für eine neue Ortsmitte ergänzt werden könnten. Einige der Ideen sind in den Entwurf aufgenommen werden. Ob dieser umgesetzt werden kann, entscheidet sich wohl gegen Ende des Jahres. Eine Entscheidung steht hingegen fest: Wenn die neue Ortsmitte kommt, werden die jahrzehntealten Bäume an der St.-Johannes-Straße gefällt.

Ursprünglich sollte lediglich der Belag von St.-Johannes-Straße, Marienstraße und Nordstraße erneuert werden. Doch durch das EU-Förderprogramm ELER sieht die Stadt die Chance, die Dorfmitte von Betlinshausen zusätzlich neu zu gestalten. Bezuschusst werden aber nur Vorhaben, die netto höchstens 1,5 Millionen Euro kosten. Deswegen umfasst der Bereich, der neu gestaltet werden soll, lediglich die St.-Johannes-Straße, einen kleinen Teil der Marienstraße und eben den jetzigen Sportplatz, der zum Dorfplatz werden soll. Die Straßensanierung in diesem Areal würde nach den aktuellen Berechnungen etwas mehr als 700.000 Euro kosten. Hat die Stadt bei der Bewerbung um Fördergeld Erfolg, beläuft sich ihr Eigenanteil für Straße und Dorfmitte auf voraussichtlich rund 600.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen