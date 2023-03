„Die hölzerne Jungfrau“ macht den anderen Konkurrenz

Plus Die Theatergruppe Betlinshausen kommt mit ihrer Version des Komödienstadl-Klassikers an. 130 Zuschauerinnen und Zuschauer genießen das Stück - und die Bewirtung.

Niemand Geringeres als der Komödienstadl reiht sich in die Liste jener, die den ländlichen Schwank „Die hölzerne Jungfrau“ der österreichischen Schauspielerin und Drehbuchautorin Ridi Walfried (1891 bis 1979) aufgeführt haben. Seit Freitagabend gehört aber auch die Theatergruppe Betlinshausen dazu, die mit der Fassung von Gerd E. Trapp und viel Lokalkolorit aus dem schwäbischen Illertal eine glänzende Premiere gefeiert hat.