Betrunkene Frau randaliert in Pizzeria und schlägt Polizisten

Eine aggressive Frau löst einen Polizeieinsatz in einer Pizzeria in Illertissen aus. Die 34-Jährige verletzt eine Angestellte und einen der Beamten.

Wegen einer randalierenden Frau ist die Polizei Illertissen am frühen Sonntagmorgen in eine Pizzeria an der Dietenheimer Straße gerufen worden. Die alkoholisierte Frau warf dem Polizeibericht zufolge verschiedenste Gegenstände herum und beschädigte Inventar der Pizzeria. Zudem verletzte sie mit einem Faustschlag eine Bedienung.

Als die Streife die Personalien der 34-Jährigen aufnehmen wollte, schlug diese unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des Polizeibeamten. Anschließend musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete sie weiterhin massiven Widerstand, indem sie fortlaufend mit Händen und Füßen um sich schlug. Außerdem versuchte sie hierbei noch, einen der Beamten in die linke Hand zu beißen. Obendrein beleidigte sie die Einsatzkräfte fortlaufend.

Die Frau musste die Nacht in der Zelle verbringen

Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Frau durchgehend unkooperativ. Einen Alkoholtest verweigerte sie. Da sie augenscheinlich betrunken war, wurde ihr auf der Dienststelle Blut entnommen. Anschließend nahm die Polizei sie in Gewahrsam, die Frau musste die Nacht in der Zelle verbringen. Auch die 38-jährige Begleitung der Frau versuchte ständig, sich störend in die Situation einzumischen, weshalb ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da sie diesem mehrfach nicht nachkam, sah sich die Polizei gezwungen, Pfefferspray gegen die 38-Jährige einzusetzen.

Die Polizeiinspektion Illertissen wurde bei dem Einsatz durch zwei weitere Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen unterstützt. Der 36-jährige Beamte, der durch den Faustschlag leicht verletzt wurden, war im weiteren Verlauf der Nacht nicht mehr dienstfähig. Die Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen - unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. (AZ)