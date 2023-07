Illertissen

15:31 Uhr

Carilloneur lässt die Glocken tanzen und singen

Jürgen Buchner ist eine Koryphäe im Fach des Carillonspiels und gastiert gerne in Illertissen, weil das Glockenspiel im Kirchturm von St. Martin so besonders ist.

Von Regina Langhans

Noch vor Beginn von „Live im Sperrbezirk“ mit der Stadtkapelle Illertissen auf dem Marktplatz war in der Stadt ganz besonderer Hörgenuss unter freiem Himmel geboten: Universitätscarilloneur Jürgen Buchner aus Würzburg gab im Turm von St. Martin wieder sein Gastspiel an dem 51-teiligen Glockenspiel. Das hörenswerte und per Leinwand im Brunnenhof auch optisch zu verfolgende Konzert fand im Rahmen des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik statt. Zwei Dutzend Gäste waren gekommen und staunten über die gebotene Spielkunst auf einem hierzulande raren Instrument.

Auf dem Programm standen Stücke aus rund 500 Jahren, „seit eben das Carillon in Ergänzung zu den die Zeit verkündenden Glockenschlägen der Turmuhren erfunden wurde“, wie Jürgen Buchner später im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. Damals sollten kleine Melodien auf den bevorstehenden Stundenschlag aufmerksam machen, damit ihn die Menschen nicht überhörten. Dabei dürfte sich neben dem Anschlagen einzelner Glocken durch den Glöckner, woraus sich der Stockspieltisch entwickelte, auch die Automatisierung des Glockenspiels mit hervorgehobenen Metallstiften ähnlich den Drehorgeln entwickelt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

