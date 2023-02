Diamantene Hochzeit: Damals war es Liebe auf den ersten Blick

Plus Elisabeth und Johann Würfel feiern glücklich und zufrieden ihr 60-jähriges Ehejubiläum. Bekannt in der Region sind die beiden für ihre Kartoffeln.

Über Illertissen hinaus bekannt ist Johann Würfel mit seinen 86 Jahren als der Kartoffelbauer. Doch neben ihm steht natürlich seine starke Frau: Elisabeth Würfel, 81, die ihren Beruf als Bäuerin liebte. Denn ihren Hof auf den inzwischen zur Spezialität gewordenen Kartoffelanbau zu reduzieren, würde nur einen Teil ihrer 60 Jahre währenden Lebensgemeinschaft darstellen. Dass die beiden jetzt im Kreis von zwei Töchtern, zwei Söhnen und sieben Enkelkindern ihre Diamantene Hochzeit feiern können, erfüllt sie mit Stolz und Freude.