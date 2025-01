Das alte Illertisser Rathaus und seine Geschichte

Schon mal vorab: An dieses Gebäude kann sich keiner der Leserinnen und Leser mehr erinnern. Der Blick nämlich geht zurück in die letzte Epoche des Alten Reichs sowie zu den Napoleonischen Feldzügen, grob datiert in die Zeit um das Jahr 1800. War es der Aufbruch in eine neue Ära, wurde es als zu klein betrachtet oder befand sich das Bauwerk schlichtweg in einem desolaten Zustand? Heute wissen wir nicht mehr, was den Ausschlag zum Abriss des alten Illertisser Rathauses und der Errichtung eines offenbar nicht besonders attraktiven Nachfolgebaus gegeben hatte.

