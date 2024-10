Das hat die Stadt mit dem Fleischmann-Gebäude vor

Archäologische Arbeiten verzögerten das Bauprojekt an der Vöhlinstraße 8, inzwischen geht es nach den Worten von Werner Wachter gut voran. Die Baugemeinschaft Wachter hat das Haus, das zuletzt Betten Baumgärtner nutzte, abreißen lassen. Dort entstehen ein neues Geschäfts- und zwei Wohnhäuser. Unternehmer André Baumgärtner ist für die Bauphase ins frühere Fleischmann-Gebäude gegenüber gezogen, danach kehrt er an die alte Adresse zurück. Die aktuellen Räume gefallen ihm, das Lager würde er am liebsten auch nach dem Umzug weiter nutzen. Doch die Stadt als Eigentümerin hat andere Pläne.

