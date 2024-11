Das ist bei der Lichternacht am Freitag geboten

Bummeln im Kerzenlicht: Zum zweiten Mal öffnen die Läden in der Illertisser Innenstadt an einem Freitagabend bis 22 Uhr. Illertisser Kindergartenkinder haben Laternen gebastelt, die die Schaufenster zieren werden. Neben speziellen kulinarischen Angeboten stehen Mitmachaktionen, ein Konzert und eine Feuershow auf dem Programm.

Lange Einkaufsnacht in Illertissen am 15. November

Am Freitag, 15. November, öffnet auch die Krone ein weiteres Mal ihre Türen. Geplant sei ein Betrieb ähnlich wie bei der Musiknacht, als die ansonsten seit Jahresbeginn geschlossene Gaststätte gegenüber dem Rathaus gut besucht war. „Diesmal gibt es Bier vom Fass“, kündigt Vogt an. Als Wirtin fungiert erneut Gabi. Zudem wird wieder handgemachte „Pizza Alberto“ serviert, die ihr Bruder Albert Vogt bereits zur Musiknacht zur Freude der Gäste buk. Es werde Musik der 80er und 90er geben – aber nicht von einer Band gespielt, sondern von einem DJ. Ab 18 Uhr ist die Krone geöffnet.

Zu dieser Zeit spielen auf dem Marktplatz Alphornbläser. Zwei Stunden später tritt am gleichen Ort Feuerartist Raphael Bayer mit seiner Feuershow „Spiritual Fire“ auf. Bei „Scharfe Spitzen“ zeichnet Jo Brösele Schnellkarikaturen der Kundinnen und Kunden, Betten Baumgärtner wartet mit einer Windlicht-Aktion auf und die City-Papeterie feiert ihr 15-jähriges Bestehen in der Stadt. Der TSV Illertissen bietet Aktionen für Kinder sowie knusprige Waffeln an. Zum Essen auf die Hand gibt es überdies Crêpes, Rote im Semmel, Feuerwurst, Wraps, herbstlichen Gemüseeintopf sowie Fruchtspieße. Auch allerlei Heißgetränken werden verkauft.