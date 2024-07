Das Kinderfest, das Wetter und ein historischer Wunsch

Erst am späten Freitagnachmittag fiel die Entscheidung, ob der Umzug beim „Historischen Kinderfest“ stattfinden kann. Solche Sorgen gibt es nicht zum ersten Mal. Zum Jubiläums-Kinderfest anlässlich der Stadterhebung und der 1000-Jahr-Feier Illertissens im Jahr 1954 verfasste der damalige Redaktionsleiter der Illertisser Zeitung, Johann Baptist Weber, später Chefredakteur der Augsburger Kirchenzeitung, im Sprachgebrauch seiner Zeit ein Gedicht. Darin bat er den im Volksglauben für das Wetter zuständigen Heiligen Petrus, doch ja keinen Regen über Illertissen niedergehen zu lassen.

Kinderfest in Illertissen: 70 Jahre altes Gedicht über das Wetter

Hier der Wortlaut in der ebenso originalen wie originellen Schreibweise:

Stoßseufzer zu

O liaber Petrus, du muascht wissa, A ganz groaß Fescht gat los in Tissa: S’ischt über tausad Jährla alt Und zum Geburtstag will ma halt An blaua Himmel scheina seah; Des ischt no allaweil so gwea.

Drum Petrus, sealaguater Ma, Guck diar doch glei des Schtädtle a: Des blitzt und funklat bloß no so; Du siehscht glei wia und was und wo. Seit Monat geit’s bei eis koi Gruaba, do schaffat Alte, Mädla, Buaba.

An jedem Häusle pfludrat Fahna, sogar de Reiche hant oin dana. Verdirb eis it dean seltna Schpaß Und mach‘ dean Zauber doch it naß. Wart halt no mit deim Wassergischt Bis eisra Fescht verflossa ischt!

Vrhebscht du aber s’Wasser it Nau nemm uns bitte net in d’Mitt‘. Schick deine Wetter num auf Oicha Und laß dau dean a wenga soicha…

Als Worterklärungen sind angefügt: „gruaba“ = ausruhen „pfludra“ = flattern „Oicha“ = Illereichen.