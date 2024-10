Das steckt hinter dem großen Einsatz der Illertisser Feuerwehr am Donnerstag

Zu einer unangemeldeten Alarmübung rückten am Donnerstagabend die Feuerwehren aus der Kernstadt und allen Stadtteilen aus. Ziel war das Holzlager der Baustoffhandelsfirma Wölpert in Jedesheim, das angenommen in Vollbrand stand.

Erfolgreiche Übung der Illertisser Feuerwehr

80 Feuerwehrleute kamen kurze Zeit nach Übungsbeginn mit insgesamt zwölf Löschfahrzeugen am Binsengrabenweg an. Es galt, unter schwerem Atemschutz eine „vermisste“ Person zu retten, eine Riegelstellung zu den nicht vom Feuer betroffenen Bereichen zu erstellen und den angenommenen Brand zu bekämpfen. Hierzu wurde eine umfangreiche Wasserversorgung aus dem zur Verfügung stehenden Hydrantennetz aufgebaut, die sich als stabil erwies, sodass der Übungserfolg bald gesichert war. Bei der Abschlussbesprechung lobte Kreisbrandmeister Erik Riedel, der als Kommandant der städtischen Wehr die Einsatzleitung innehatte, die sehr gut koordinierte und schnelle Zusammenarbeit.