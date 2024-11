In einem Verbrauchermarkt im Saumweg in Illertissen, ist eine Straftat schiefgegangen. Am Donnerstag gegen 13 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Markts einen 41-jährigen Mann, wie er eine Jogginghose im Wert von etwa 50 Euro entwendete. Das teilt die Polizei Illertissen mit. Sie ermittelt nun gegen den Mann aus dem Raum Röhrmoss wegen Diebstahls. (AZ)

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jogginghose Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis