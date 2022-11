Illertissen

vor 50 Min.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs: Verkauft R-Pharm den Standort Illertissen?

Plus Die Russland-Verbindungen machen R-Pharm in Illertissen zu schaffen. Gespräche mit Investoren laufen bereits. Auch ein Verkauf ist denkbar.

Von Michael Kroha

Die Verbindungen von R-Pharm Germany in Illertissen zum russischen Mutterkonzern machen dem Standort mehr zu schaffen, als bislang bekannt. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs fließen Gelder nicht mehr so wie notwendig. Die Folge: Von zwei größeren Baustellen wurde eine gestoppt. Das Gesamtunternehmen macht sich auch Gedanken, wie es mit dem Werk in der Vöhlinstadt weitergeht. Sogar ein Verkauf ist denkbar.

