Illertissen

vor 17 Min.

Die iTCM-Klinik Illertissen schließt ihre Station: Das steckt dahinter

Markus Bär beim Stresstest in der Klinik in Illertissen Markus Bär beim Stresstest in der TCM Klinik in Illertissen - Krankenhaus

Plus Ab dem 1. April können in der Privatklinik in Illertissen keine stationären Patienten mehr aufgenommen werden. Was das Ende der Illertalklinik damit zu tun hat.

Von Rebekka Jakob

Es gibt weitere Veränderungen am Klinikstandort Illertissen. Nach dem Ende der Illertalklinik, deren Wandel zum Gesundheitszentrum in vollem Gange ist, gibt es auch bei der im Haus untergebrachten privaten iTCM-Klinik Veränderungen. Die Klinik schließt zum 1. April ihre Station. Der Betrieber tut dies jedoch nicht freiwillig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen