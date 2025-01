Diebin beim Bäcker - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Täter ist am Sonntagabend, 12. Januar, zwischen 19.15 und 20.15 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Dietenheimer Straße eingebrochen. Mindestens eine weitere Person stand währenddessen Schmiere. Die Täterin suchte gezielt nach Bargeld und entwendete schließlich eine hohe vierstellige Summe, teilt die Polizei mit. Ermittler der Polizeiinspektion Illertissen sicherten umfangreiche Spuren vor Ort. Aus vorhandenen Videoaufzeichnung geht hervor, dass sich die Täter zu Fuß der Bäckereifiliale Vöhlino näherten. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich weitere Personen auf dem großen Parkplatz vor der Filiale auf. Diese Personen könnten als Zeugen von Bedeutung sein und werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen zu melden.

Wer darüber hinaus Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird ebenfalls gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)