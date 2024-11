Dieser Weihnachtsgarten in Tiefenbach soll der letzte sein

Es leuchtet und glitzert wieder Im Wiesengrund in Tiefenbach. Doch heuer sehen sich Nikolaus und Schneemann rund ums Haus der Maritta von Perbandt von einem überwältigenden Lichtermeer umgeben. Mit 28 märchenhaften Orten scheint die Initiatorin bei ihrem dritten und womöglich letzten Weihnachtsgarten alles Bisherige toppen zu wollen. Der Eintritt in den abends erleuchteten Privatgarten ist frei. Die bald 83-jährige Hausherrin hat Gästebuch und Sparschwein vorbereitet. Etwaige Spenden übergebe sie direkt dem Benild-Hospiz, und Einträge im Gästebuch freuten sie ganz persönlich, sagt von Perbandt. Wer an ihrer Türe läute, werde mit Punsch oder Glühwein begrüßt.

