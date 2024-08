Drei Deutsche Meistertitel im Rennbereich im heimischen Stadion für den RSV Illertissen

Mitte Juni richtete der Radsportverein Illertissen die Deutsche Meisterschaft inklusive Nachwuchscup im Einradrennen aus. Julia Dein (U11) holte im Nachwuchscup in fünf Disziplinen die Goldmedaille, einmal Silber und einmal Bronze. Weitere Top-Platzierungen des RSV: • Lisa Küchle (U11): Platz 2 Einbein • Paul Dein (U11): Platz 3 400m • Maksim Shchukin (U11): Platz 2 4x100m Staffel, Platz 3 IUF-Slalom • Theo Fischer (U9): Platz 2 100m, Platz 3 200m Bei der Deutschen Meisterschaft holte Sarah Lehner den Junior-Titel über 200m, im IUF-Slalom wurde sie Vizemeisterin, im Radlauf Dritte. Maxima Seitz (U15) ergatterte den Deutschen Junior-Meistertitel im Coasting. Ben Fischer (U15) sicherte sich bei den Junioren sechs 3. Plätze. Jennifer Rueß (U30) holte den Vizemeistertitel im IUF-Slalom. In 50m Einbein schaffte sie es nach ganz vorne und wurde Deutsche Meisterin. Weitere Top-Platzierungen: • Sarah Lehner (U15): Platz 2 IUF-Slalom, Qualifikation für Finale 100m & Einbein • Leonie Nothelfer (U15): Qualifikation für Finale Radlauf • Karla Wagner (U13): Platz 3 Weitsprung & IUF-Slalom • Hannah Lehner (U19): einige Platzierungen in Top 5 • Jennifer Rueß (U30): Platz 1 IUF-Slalom & Einbein, Qualifikation für Finale 100m & 200m • Ingrid Kreuzer (30plus): Platz 1 IUF-Slalom, Platz 2 800m, Platz 3 400m & Einbein • Anja Hilble (30plus): Platz 3 IUF-Slalom, Qualifikation für Finale Coasting & Radlauf • Benjamin Fischer (30plus): Platz 2 IUF-Slalom, Platz 3 100m • Simon Thoma (30plus): Platz 1 Einbein & Radlauf, Platz 3 IUF-Slalom Auch Antonia Bulling, Daniela Fischer, Hannah Fischer, Kathrin Höckelmann, Corinna & Hanna Nothelfer, Luisa Reiber und Kerstin Stüber-Dein erreichten tolle Platzierungen unter den Top 10. Top-Platzierungen – Staffel: • 4x100m (Bulling, Fischer, Seitz, Wagner): U15 Platz 1, Junior-Finale Platz 4. • 4x 400m (Sarah Lehner, Start mit Staffel des Bayernkader): Junior-Finale Platz 2

