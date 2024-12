Ehrungen beim MeinGesangVerein Illertissen

Auch dieses Jahr begingen die Sängerinnen und Sänger der Chöre des MGV - Choriosum und Terzinfarkt- ihren traditionellen Ehrungsabend. In Anwesenheit des ersten Bürgermeisters Jürgen Eisen ehrte die erste Vorsitzende Martina Ludwig Olaf Arnold für 30-jährige Vereinszugehörigkeit. Als Chronist war er von 2003 bis 2009 für den Verein tätig und danach bis 2018 im Vorstand als Schriftführer. Heinrich Exl wurde für 40 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet. Im MGV war und ist er seit 1984 in vielfältiger Weise für den Chor aktiv: als stellvertretender Schriftführer, Zweiter Vorsitzender, Beisitzer, Schriftführer und bis heute als Chronist. In geselliger Runde wurde bei gutem Essen und Trinken im Pfarrheim St. Martin gefeiert. Für Spaß und Unterhaltung sorgte mit seinen Einlagen das Kabarett-Trio "Wadawidd" aus dem schwäbischen Untersulmetingen.

