Einradfahrer überzeugen bei der süddeutschen Meisterschaft im Freestyle

Bei der süddeutschen Meisterschaft im Einradfreestyle im württembergischen Appenweier gewannen sowohl Julia Dein in der Altersklasse U11 als auch Ben Fischer in der Altersklasse U13. Der amtierende Bayerische Meister Simon Thoma erkämpfte sich den zweiten Platz in der Altersklasse 25+ und den dritten Platz in der Gesamtwertung aller Männer. Damit qualifizierten sich die drei mit Ihren Einzelküren für die deutschen Meisterschaften. Hannah Fischer verpasste mit Platz vier mit ihrer Einzelkür in der Klasse U15 im starken Starterfeld die Qualifikation für die DM ebenso wie in der Altersklasse U17 Julia Feldkircher mit Platz vier und Hannah Lehner mit Platz fünf. Julia Feldkircher und Hannah Lehner qualifizierten sich mit dem dritten Platz in der Altersklasse U17 für die Deutsche Meisterschaft. Bei den Paarküren der Altersklasse U13 schafften Julia Dein und Ben Fischer den fünften Platz und das Paar Karla Wagner und Hanna Nothelfer den sechsten Platz. Maxima Seitz und Kathrin Höckelmann zeigten ihre Kür nahezu perfekt und sicherten sich den sechsten Platz im dichten Leistungsfeld der U15, in dem sich Hannah Fischer und Sarah Lehner den achten Platz holten. Auch Lara Hörmann und Leonie Nothelfer begeisterten die Jury mit spannungsvollen Bewegungen und erreichten Platz zehn. In der Altersklasse 25+ schrammten Anja Hilble und Selina Kögel nur knapp am Podium vorbei. Bei den Kleingruppen U15 sicherten sich Antonia Bulling, Hannah Fischer, Kathrin Höckelmann, Lara Hörmann, Hanna Nothelfer, Leonie Nothelfer, Sarah Lehner, Maxima Seitz und Karla Wagner mit einer guten Präsentation den fünften Platz. Die Großgruppe 15+ ging verletzungsgeschwächt an den Start. Marie-Chantal Danz, Julia Feldkircher, Hannah Fischer, Eleonora Ganser, Anja Hilble, Kathrin Höckelmann, Selina Kögel, Chiara Lehner, Hannah Lehner, Sarah Lehner, Ramona Lezius und Maxima Seitz holten sich Platz sieben.

