Erfolgreicher August beim Schäferhundeverein Illertissen

Von Sommerpause ist im Verein für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Illertissen keine Rede. Im Sommer organisierte die Ortsgruppe für die Senioren des Haus Sebastians einen gemeinsamen Nachmittag auf der Vereinsanlage. Trotz großer Hitze um die 30 Grad war die Vereinsanlage gut besucht und viele Senioren fanden den Weg zu einem tollem Nachmittag. Wer auf den Rollstuhl angewiesen war, wurde von den Mitgliedern des Vereins im Seniorenheim abgeholt. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen führten die Hundesportler verschiedene Übungen vor. Danach durften sich die Vierbeiner wohlverdiente Streicheleinheiten abholen. „Es ist toll zu sehen, wie die Bewohner auf die Hunde reagieren und voller Freude den Nachmittag erleben, es ist jedes Jahr wieder eine tolle Erfahrung für uns alle“ teilte Maria Heckelmiller mit.

Weitere Highlights im August waren die Deutschen Meisterschaften des Ralley Obedience, welche dieses Jahr in Grevenbroich stattfanden. Maria Heckelmiller qualifizierte sich mit ihrem Deutschen Schäferhund Milo. Bei sehr heißen Temperaturen und einer starken Konkurrenz konnte Frau Heckelmiller sich an beiden Tagen beweisen. Sie erreichte am Samstag 75 Punkte (G) und sicherte sich den 19. Platz. Am Sonntag starteten nur Deutsche Schäferhunde, die Bewertung ergab am Tagesende Platz 13 mit 84 Punkten (SG). Eine herausragende Leistung für die Seniorin, die bereits seit über 40 Jahren im Hundesport aktiv ist. Ebenso erfolgreich war Maria Keßler-Rothdach mit ihrem Border-Collie Thorfinn im Agilitiy. Sie konnte sich in Konstanz Platz zwei und drei sichern. Auch Sie ist seit vielen Jahren dem Agilitiy-Sport treu und bestreitet mehrere Turniere im Jahr.

Auch Schutzdiensthelfer Manuel Drescher war für den Hundesport bis nach Rheine unterwegs. Er durfte bei der VDH-DM als Schutzdiensthelfer sein Können unter Beweis stellen. Er ist bereits seit seiner Kindheit im Hundesport aktiv und arbeitet seit vielen Jahren mit Hunden im Schutzdienst.