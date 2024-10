Erfolgreiches Wettkampfwochenende für den TSV Illertissen

Der TSV Illertissen kann auf ein äußerst erfolgreiches Turnwochenende zurückblicken. Besonders herausragend war Milena Hanschke, die in der Altersklasse 14/15 Jahre mit 51,25 Punkten den ersten Platz belegte und somit Bayerische Meisterin in ihrer Wettkampfklasse wurde. Auch in den anderen Altersklassen gab es bemerkenswerte Ergebnisse: Altersklasse neun bis elf Jahre: Romi Keola Wenzel und Charlotte Kohl erreichten beide den achten Platz mit jeweils 44,80 Punkten. Altersklasse zwölf/13 Jahre: Julia Emmerz erzielte mit 47,45 Punkten den hervorragenden dritten Platz, während Theresa Heer und Leonie Hanschke auf den Plätzen 13 und 14 landeten. Altersklasse 14/15 Jahre: Neben der Meisterin Milena Hanschke sicherte sich Cecile Diebolder mit 44,50 Punkten den zehnten Platz. Altersklasse 16/17 Jahre: Theresa Rast wurde Dritte mit 48,15 Punkten, Veronika Weißert folgte auf dem fünften Platz mit 45,20 Punkten. Aktive Klasse: Sara Zach belegte mit 36,00 Punkten den 13. Platz. Das Turnwochenende war somit für den TSV Illertissen ein großer Erfolg, insbesondere durch den Titelgewinn von Milena Hanschke.

