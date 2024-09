Exhibitionist belästigt Fahrradfahrerin

Auf einem Waldweg, der von Tiefenbach in Richtung Jungviehweide führt, hat sich ein Mann am frühen Donnerstagabend selbst befriedigt. Als eine Fahrradfahrerin gegen 17.10 Uhr an ihm vorbeifuhr, manipulierte er an seinem Geschlechtsteil und suchte dabei den Augenkontakt zu ihr.

Die Frau informierte die Polizei über den Mann, der circa einen Meter neben dem Waldweg stand und hüftabwärts entkleidet war. Als eine Streife am Ort des Geschehens eintraf, war der halbnackte Mann nicht mehr da. Die Polizei Illertissen ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen. (AZ)

-

Diebstahl von Sonnenbrillen

ILLERTISSEN. Am Donnerstagmittag, gegen 11:15 Uhr, täuschte ein Mann in einem Optikergeschäft Kaufinteresse an Sonnenbrillen vor. In einem unbeobachteten Moment steckte der Mann eine hochpreisige Designerbrille ein und erklärte sodann dem Verkäufer, dass er doch keine Brille mehr kaufen wolle und verließ das Geschäft. Erst im Nachgang stellte sich nach Sichtung der Videoaufzeichnung heraus, dass der Mann die besagte Sonnenbrille eingesteckt hatte. Die verständigten Polizeibeamten erkannten den Mann auf der Videoaufzeichnung, da gegen diesen bereits in ähnlich gelagerten Fällen ermittelt wird. (PI Illertissen)