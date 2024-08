Exhibitionist entblößt an der Iller sein Geschlechtsteil

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag an der Illerbrücke zwischen Au und Regglisweiler seine Hose geöffnet und einer Frau sein Geschlechtsteil gezeigt. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und nimmt Hinweise in der Sache entgegen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr am Samstag auf der bayerischen Seite der Iller: Als eine 52-jährige Frau mit ihrem Pedelec von Regglisweiler kommend die Brücke überquerte, sah sie einen Mann mit geöffneter Hose. Der Exhibitionist manipulierte deutlich sichtbar an seinem Geschlechtsteil, heißt es von Seite der Polizei weiter. Der unbekannte Täter entfernte sich dann in Richtung Regglisweiler. Er wird wie folgt beschrieben: 55 bis 60 Jahre alt, grau-melierte kurze Haare, schlanke Statur. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine beigefarbene Leinenhose und ein blaues Kurzarmhemd. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07303/96510 an die Polizei Illertissen zu wenden. (AZ)

