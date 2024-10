Fair Trade-Woche: Realschülerin radelt 295 Kilometer in zehn Tagen

Zusammengezählt gut 528 Kilometer haben Pia Zimmermann, Levana Osman und Ephraim Ulmer innerhalb von zehn Tagen mit ihren Fahrrädern zurückgelegt. Damit sind sie die Gewinnerinnen und Gewinner des Fahrradkilometer-Wettbewerbs, den die Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen im Rahmen der „Fairen Woche“ veranstaltet hat. Für einen von ihnen wurde es knapp: Beinahe wäre nämlich ausgerechnet eine Lehrkraft unter den besten drei gelandet.

Realschülerin Pia radelte täglich von Illertissen nach Buch

„Ich fahre generell viel Fahrrad – zum Nachmittagsunterricht oder mit Freunden“, erzählt Ephraim. „Und eigentlich gibt es keinen Tag, an dem ich mein Fahrrad nicht nutze.“ Für die sechs Kilometer zur Schule brauche er zwischen 20 und 25 Minuten. So kam er am Ende des zehntägigen Wettbewerbs auf 92,5 Kilometer, die ihm den dritten Platz sowie einen Stadtgutschein von der Werbegemeinschaft Illertissen im Wert von zehn Euro bescherten. Den zweiten Platz und damit einen 25-Euro-Gutschein verdiente sich Levana Osman, indem sie rund 140 Fahrradkilometer sammelte. Ob zur Schule oder zur Oma – „jetzt kann das ja auch mit dem Fahrrad“, resümiert sie. Und sie könne sich durchaus vorstellen, sich nun häufiger so fortzubewegen.

Mehr als doppelt so weit wie Levana ist in den zehn Wettbewerbstagen Pia Zimmermann geradelt, nämlich ganze 295 Kilometer. „Von Illertissen nach Buch gibt es eine schöne Fahrradstrecke. Die bin ich jeden Tag gefahren.“ Was sie dazu animiert hat? „Der Gutschein“, sagt sie prompt. Die 50 Euro wolle sie dafür ausgeben, zwei Adventskalender zusammenzustellen: einen für ihren Vater und einen für ihren Hund.

Für die drei Schülerinnen und Schüler mit den meisten Fahrradkilometern gab es Stadtgutscheine von der Werbegemeinschaft Illertissen. Foto: Sophia Krotter

Erfasst wurden die geradelten Kilometer über die App Geovelo. Mit der kann man sogar in Echtzeit verfolgen, wie viel Strecke die Mitstreiterinnen und Mitstreiter bereits gemacht haben. Lehrerin Margot Herold-Schregle nutzte die Funktion gezielt, um sich selbst ein wenig zu zügeln. Beinahe hätte sie Ephraim, an dem sie auf dem Schulweg immer mit ihrem E-Bike vorbeigefahren sei, nämlich auch in der Rangliste überholt. „Die Gutscheine wollte ich dann aber doch den Schülern überlassen“, sagt sie schmunzelnd. Mit gut 92 Kilometern landete sie schließlich auf dem vierten Platz.

Die Fair Trade-Woche soll für Umweltschutz sensibilisieren

Der Kilometer-Wettbewerb war nicht die einzige Aktion, an der sich die Schulgemeinschaft der Illertisser Realschule innerhalb der „Fairen Woche“ beteiligen konnte. Ziel der Aktionswoche sei es, „die Schüler dafür zu sensibilisieren, dass wir einen Beitrag leisten können“, erklärt Lehrerin Milena Breibisch. Unter ihrer Leitung konzipierte die Fair Trade AG, bei der sich rund 30 Schülerinnen und Schüler engagieren, auch einen Klima-Escape-Room. In dem mussten die Schulklassen acht verschiedene Stationen durchlaufen, etwa zum Thema Mülltrennung, um an den „Escape-Code“ zu kommen und das Spiel zu gewinnen.