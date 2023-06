Illertissen

18:00 Uhr

Familien- und Freizeittag: Sommer-Biathlon und Klettern in Illertissen

Plus Aus dem Familien- und Freizeittag in Illertissen, Roggenburg und Kellmünz machten wohl einige Menschen einen Badetag. Die Teilnahme fiel etwas verhalten aus.

Von Regina Langhans

In der Hitze schmachten, um dem Hobby zu frönen? Am Sonntag hatten viele Menschen offensichtlich eine andere Vorliebe. Aus dem Familien- und Freizeittag der ILE-Kommunen Illertissen, Roggenburg und Kellmünz machten wohl manche einen Badetag. Zumindest waren um die Mittagszeit viele interessante Freizeitangebote noch kaum ausgebucht. Davon profitierten Familien wie die Görmillers aus Tiefenbach, die rechtzeitig vor der großen Hitze Aktionen aufsuchten, um den Tag später beim Baden gemütlich ausklingen zu lassen. Unsere Redaktion besuchte einige Stationen der Entdeckertour und stellte überall gute Laune fest - wenngleich die beteiligten Vereine und Organisationen hier und da auf noch mehr Publikum hofften.

So erzählte Florian Görmiller, dass sein 13-jähriger Sohn Julian in Senden beim Bouldern gewesen sei und nun gerne die Gelegenheit beim Familientag nutze, um den Kletterturm in Illertissen zu erproben. Dem wollte Bruder Fabian mit seinen neun Jahren nicht nachstehen, sodass sich beide auf das Abenteuer Bergsteigen freuten. Sie kamen gleich an die Reihe, und Jürgen Ehret, zweiter Vorsitzender des Deutschen Alpenvereins Sektion Illertissen, erklärte, was zu tun ist. „Alles ganz einfach“, sagte er, während er den Buben die Gurte überzog. Für ihr erstmaliges Schnupperklettern sollten sie sich an der leichtesten Route mit schwarzen Griffen orientieren, hinaufklettern, sich oben in das Geschirr zurücklehnen und dann mit den Füßen abstoßend abseilen lassen.

