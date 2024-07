Feine Wirtshausmusik im Illertisser „Sperrbezirk“

Gut fünfhundert Blasmusikbegeisterte erlebten am Freitagabend in „Sperrbezirk“ auf dem Illertisser Marktplatz „Wirtshausmusik im Kleinsten und vom Feinsten“ mit den „Donau4Musikanten“. Michael Bischof, Trompete und Flügelhorn, Stefan Jägg, Tenorhorn – beide auch mit Alphorn – Angelo Angermeyer, Akkordeon, und Benedict Waldmann, Tuba, unterhielten ihr Publikum drei Stunden lang mit allem, was man sich von unterhaltsamer Blasmusik an einem solch schönen Sommerabend wünscht.

