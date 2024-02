Feuerwehr Illertissen bewältigt erstmals mehr als 300 Einsätze im Jahr

Plus Die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren funktioniert. Bei der jährlichen Versammlung in Illertissen gibt es beachtliche Zahlen, Vorfreude, aber auch Kritik.

Vor 160 Jahren wurde im Gasthof Adler die Freiwillige Feuerwehr Illertissen gegründet, "und beide stehen jetzt gut da" – mit dieser Feststellung leitete Vereinsvorsitzender Klaus Butterhof die kombinierte Jahresversammlung des Fördervereins mit Dienstversammlung der kommunalen Einrichtung Feuerwehr Illertissen ein, zu der seit einigen Jahren auch der Löschzug Betlinshausen gehört. Kommandant Erik Riedel belegte Butterhofs Feststellung mit eindrucksvollen Zahlen.

122 Aktive haben im Jahr 2023 erstmals mehr als 300 Einsätze abgearbeitet, nämlich 309, und dabei 5815 Einsatzstunden geleistet. Hinzu kommt ein erheblicher Zeitaufwand für die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, die Pflege von Fahrzeugen und Ausrüstung sowie Arbeiten im und am Gerätehaus. Bei den Einsätzen wurden 30 Personen aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet und 13 betreut. Die 309 Einsätze verteilten sich auf 64 Brände, 215 technische Hilfeleistungen, vier Gefahrstofflagen, zehn Sicherheitswachen und 16 sonstige.