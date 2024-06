Feuerwehreinsatz in Jedesheim: Geräteschuppen gerät in Brand

In Jedesheim kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Geräteschuppen hat gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden

In Illertissen-Jedesheim hat in der Straße Am Marienplatz am Sonntagmittag ein Geräteschuppen gebrannt. Gemeldet wurde das Feuer nach Polizeiangaben gegen 12.05 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand bereits 20 Minuten später löschen. Der Schaden wird einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.