Frau beißt in Schafskäse und legt ihn zurück ins Supermarktregal

Erst ein Diebstahl, dann der Fall mit dem Schafskäse: Am Dienstag musste die Polizei Illertissen gleich zwei Mal in einem Supermarkt anrücken.

Am Dienstag haben sich in einem Illertisser Supermarkt zwei Vorfälle ereignet, wie die Polizei Illertissen mitteilt. Zuerst beobachtete ein Ladendetektiv am Nachmittag einen 35-Jährigen, wie dieser eine Bierdose in die Hosentasche steckte, zwei Flaschen Bier in die Hand nahm, zur Kasse ging und nur die Flaschen bezahlen wollte. Die Dose wollte er offensichtlich stehlen. Der Ladendetektiv schritt ein, rief die Polizei und der 35-Jährige wurde angezeigt.

Polizei ermittelt nach Schafskäse-Biss

Wenig später fiel im selben Supermarkt eine 24-jährige Kundin auf, welche eine Packung Schafskäse nahm, sie öffnete und abbiss. Anschließend legte sie die geöffnete Packung wieder in die Kühltheke und lief weiter. Die Frau wurde angesprochen und die Polizei verständigt. Die 24-Jährige gab an, dass sie den Käse nur probieren wollte. Nachdem er ihr nicht geschmeckt habe, legte sie ihn kurzerhand zurück. Aus Sicht der Polizei könnte das ein Nachspiel haben. Wie sie ankündigt, werde gegen die Frau strafrechtlich ermittelt. (AZ)