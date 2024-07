Frau fährt alkoholisiert bei der Polizei in Illertissen vor

Eine 62-Jährige kam am Mittwochnachmittag zur Polizeidienststelle in Illertissen, um ihren E-Scooter abzuholen. Wie die Polizei mitteilt, war der E-Scooter im vergangenen Jahr gestohlen, aber nun wiedergefunden worden. Der mit der Rückgabe befasste Beamte stellte bei der Frau einen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Da die 62-Jährige zuvor mit ihrem Pkw zur Dienststelle gefahren war, musste sie ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

