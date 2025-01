Frau sitzt einem Betrüger im Netz auf

Anfang Januar ist eine 34-Jährige aus dem Raum Illertissen Opfer eines betrügerischen Verkäufers auf einer Kleinanzeigen-Plattform im Internet geworden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte die Frau ein Angebot über sogenannte Guthabencodes des unbekannten Täters. Sie trat mit ihm in Kontakt, die beiden wurden sich über den Verkaufspreis einig. Der Unbekannte bat die Geschädigte, die Bezahlung über „Paypal Freunde und Familie“ zu leisten. Die Frau überwies dem Betrüger das Geld und erhielt die Codes. Als sie eine Warnmeldung zum Verkäufer über die Plattform erhielt, überprüfte sie das Guthaben und stellte fest, dass es sich um falsche Codes handelte. Die Polizei warnt: Die spezifische Überweisungsmöglichkeit „Paypal Freunde und Familie“ hebelt den Käuferschutz der Plattform aus. So konnte die Geschädigte ihr Geld nicht zurückerlangen und der Betrug hatte Erfolg. Die Forderung dieser Überweisungsart ist eine gängige und durchaus erfolgreiche Masche bei Betrügern, um die Rückforderung/-überweisung des bezahlten Geldes bei Entdeckung durch die Geschädigten zu vereiteln. Aus diesem Grund sollte diese Zahlungsmethode lediglich erfolgen, wenn eine Zahlung tatsächlich an Bekannte, Freunde und Familie getätigt wird. Gegen den Unbekannten wurde durch die Polizeiinspektion Illertissen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. (AZ)

