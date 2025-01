Friedliche Demo gegen geplatztes AfD-Treffen - danach zeigt einer den Hitlergruß

Etwa 300 Menschen sollen nach Angaben der Polizei bei der angemeldeten und genehmigten Versammlung am Donnerstagabend in Illertissen unter dem Motto „Illertissen gegen rechts“ teilgenommen haben. Die Demonstration sei friedlich und störungsfrei verlaufen, heißt es im Polizeibericht. Einzig nach der Versammlung sei es zu einem unrühmlichen Vorfall gekommen: Vor einer Gaststätte am Marktplatz soll ein 50-Jähriger den Hitlergruß gezeigt haben.

Grund für die Demonstration war ein eigentlich im Schützenheim geplanter Stammtisch des vom Verfassungsschutz beobachteten AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid aus Babenhausen. Der Schützenverein aber reagierte und sagte die Veranstaltung ab, über die er nach eigenen Angaben nicht informiert war. Das Ulmer Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“ hielt dennoch an seiner Demonstration fest.

Bis 18 Uhr hätten sich etwa 300 Personen auf dem Illertisser Marktplatz eingefunden, heißt es. Nach einer kurzen Auftaktkundgebung seien die Versammlungsteilnehmer planmäßig über den Martinsplatz, die Weiherstraße, den Unteren Graben und die Krankenhausstraße sowie Martinsplatz zurück zum Marktplatz gelaufen. Dort erfolgte noch eine etwa zehnminütige Schlusskundgebung. Um 18:45 Uhr sei die insgesamt störungsfrei verlaufende Versammlung beendet worden.

Nach dem Versammlungsende aber habe ein Mann, der sich vor einer Gaststätte im Bereich Marktplatz aufhielt, in Richtung der restlich verbliebenen Personen auf dem Marktplatz den Hitlergruß gezeigt haben. Der leicht alkoholisierte 50-Jährige wurde wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Anzeige gebracht. (AZ)