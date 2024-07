Für den Umbau der alten Feuerwehr gab es so viele Ideen wie noch nie

Plus Die Verhandlungen zwischen Stadt und Architekten beginnen. Danach entscheidet sich, ob der Siegerentwurf aus dem Wettbewerb umgesetzt wird.

Eine Jury aus Fachleuten und Mitgliedern des Stadtrats hat entschieden, wer den besten Vorschlag für den Umbau des alten Feuerwehrhauses in Illertissen abgegeben hat. Der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft aus dem Karlsruher Architekturbüro Studio Sozia und dem Münchner Planungsbüro für Landschaftsarchitektur Stadtplus war im Mai im Feuerwehrhaus zu sehen, wo auch die anderen Wettbewerbsbeiträge ausgestellt waren.

Die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses soll zum Bürgersaal werden, an den sich ein Foyer für kleinere Veranstaltungen, Empfänge oder das Beisammensein anschließt. In Obergeschoss soll das Stadtarchiv einziehen, zudem sind Büros für die Stadtverwaltung geplant, da im Rathaus der Platz ausgeht. Der Schlauchturm soll zu einem Aussichtsturm werden und Kindern Raum zum Spielen und Erkunden bieten. Der Außenbereich soll grün gestaltet werden und vielseitig nutzbar sein – für Feste, Märkte, Empfänge, Gespräche oder eine Ruhepause.